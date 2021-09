Saint-Étienne médiathèque de tarentaize Loire, Saint-Étienne Découverte de la science grâce à une sélection d’applications médiathèque de tarentaize Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Découverte de la science grâce à une sélection d’applications médiathèque de tarentaize, 9 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 08 – 09 octobre

médiathèque de tarentaize Fête de la science Loire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 10h30 à 11h00

samedi 09 octobre – 10h30 Apprenez en vous amusant sur le thème de la science en testant des applications sur tablettes. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

médiathèque de tarentaize 24 Rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne 42000 organisateur : médiathèque de tarentaize

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu médiathèque de tarentaize Adresse 24 Rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville médiathèque de tarentaize Saint-Étienne