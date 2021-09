Sorgues Médiathèque de Sorgues Sorgues, Vaucluse exposition “Phil, le chimiste” Médiathèque de Sorgues Sorgues Catégories d’évènement: Sorgues

exposition "Phil, le chimiste" Médiathèque de Sorgues, 20 octobre 2021, Sorgues. Fête de la science 06 – 20 octobre

Médiathèque de Sorgues Médiathèque Jean Tortel. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

mardi 12 octobre – 10h00

mercredi 13 octobre – 10h00

vendredi 15 octobre – 10h00

samedi 16 octobre – 10h00

mardi 19 octobre – 10h00

mercredi 20 octobre – 10h00 Qu’est-ce qui donne la couleur rouge au chou ?

Pourquoi la coquille de l’escargot s’enroule vers la droite ?

À travers trois personnages de bande-dessinée, Phil, Ester et Moli, des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Institut de Chimie Moléculaire

de l'Université de Bourgogne, présentent et illustrent leurs thèmes de recherche en matière de Chimie.

Médiathèque de Sorgues 285 Avenue d'Avignon 84700 Sorgues

