Exposition "Marie Curie, la femme aux deux Prix Nobel" Médiathèque de Sorgues Sorgues, Vaucluse

Vaucluse

Exposition “Marie Curie, la femme aux deux Prix Nobel” Médiathèque de Sorgues, 20 octobre 2021, Sorgues. Fête de la science 06 – 20 octobre

Médiathèque de Sorgues Médiathèque Jean Tortel. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

mardi 12 octobre – 10h00

mercredi 13 octobre – 10h00

vendredi 15 octobre – 10h00

samedi 16 octobre – 10h00

mardi 19 octobre – 10h00

mercredi 20 octobre – 10h00 Marie Curie est une personnalité scientifique connue dans le monde entier et une figure féminine majeure du XXe siècle. D’origine polonaise, Marie Curie est une pionnière : c’est la première femme à soutenir un doctorat de physique en France, seule personne à ce jour à avoir reçu deux Prix Nobel dans deux domaines scientifiques différents (physique en 1903 et chimie en 1911), première femme à devenir professeur à l’Université de Paris et à entrer au Panthéon pour ses propres mérites.

Cette exposition bilingue (français/anglais) pour tout public retrace sa vie et son œuvre. Elle s’organise avec un panneau de présentation générale (introduction) et quatre parties selon différentes périodes chronologiques, de 1867 à 1934. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Médiathèque de Sorgues 285 Avenue d'Avignon 84700 Sorgues

