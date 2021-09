Sorgues Médiathèque de Sorgues Sorgues, Vaucluse Atelier ” Laboratoire de cosmétiques” Médiathèque de Sorgues Sorgues Catégories d’évènement: Sorgues

Atelier ” Laboratoire de cosmétiques” Médiathèque de Sorgues, 9 octobre 2021, Sorgues. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque de Sorgues Médiathèque Jean Tortel. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 16h00 Découvrez le plaisir de faire vous-même dans une ambiance conviviale et chaleureuse vos cosmétiques et vos soins bio : crème visage et corps, gel douche, shampooing, savon, maquillage et même la fabrication d’huiles essentielles…

De la chimie appliquée à la cosmétique, en toute sécurité avec notre intervenante diplômée en médecine et biologie! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Médiathèque de Sorgues 285 Avenue d’Avignon 84700 Sorgues14 84700 organisateur : http://mediatheque.sorgues.fr/ Médiathèque de Sorgues

