Atelier "Dans la couleur, tout est chimie" Médiathèque de Sorgues Sorgues

Vaucluse

Atelier “Dans la couleur, tout est chimie” Médiathèque de Sorgues, 6 octobre 2021, Sorgues. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque de Sorgues Médiathèque Jean Tortel. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h00

mercredi 06 octobre – 16h00 Découvrez en famille les différents traitements de l’ocre, ce pigment inaltérable à l’usage séculaire, et partagez les savoir-faire des ocriers.

Bain-maries, huiles, minerais, ph… Autant de notions pratiques qui seront abordées lors de cet atelier qui vous permettra de découvrir la magie et les recettes chimiques de la couleur. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Médiathèque de Sorgues 285 Avenue d’Avignon 84700 Sorgues14 84700 organisateur : http://mediatheque.sorgues.fr/ Médiathèque de Sorgues

