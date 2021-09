Signes Médiathèque de SIGNES Signes, Var La terre nourricière Médiathèque de SIGNES Signes Catégories d’évènement: Signes

La terre nourricière Médiathèque de SIGNES, 6 octobre 2021, Signes. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h30 Les jeunes enfants découvrent par des documentaires commentés à quoi sert le compost et qu’est-ce-qu’il favorise. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque de SIGNES Rue Frédéric Mistral 83870 Signes

