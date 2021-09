Signes Médiathèque de SIGNES Signes, Var Patrimoine agricole d’un village en Provence Médiathèque de SIGNES Signes Catégories d’évènement: Signes

Fête de la science 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00 Balade commentée sur le patrimoine rural agricole

Signes d’hier : Quelle genre de culture ? Comment et avec quoi cultivaient les anciens ? Que reste-t-il du bâti agricole : moulins, four à chaux, charbonnières ?

Signes d'aujourd'hui : Qu'elles sont les évolutions ?

