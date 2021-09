Signes Médiathèque de SIGNES Signes, Var Redécouvrir la terre, sol vivant Médiathèque de SIGNES Signes Catégories d’évènement: Signes

Var

Redécouvrir la terre, sol vivant Médiathèque de SIGNES, 6 octobre 2021, Signes. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque de SIGNES Médiathèque de Signes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 13h30 Le sol héberge la vie

Le sol est un milieu vivant dans lequel évoluent de nombreux organismes. Sa qualité dépend en grande partie de l’activité, de la diversité et de l’équilibre existant entre les différents organismes vivants qui le composent.

Des ateliers scientifiques ludiques qui s’adressent aux enfants, pour découvrir ce milieu Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque de SIGNES Rue Frédéric Mistral 83870 Signes 83870 organisateur : Médiathèque de SIGNES

Détails Catégories d’évènement: Signes, Var Autres Lieu Médiathèque de SIGNES Adresse Rue Frédéric Mistral 83870 Signes Ville Signes lieuville Médiathèque de SIGNES Signes