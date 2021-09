Saumur Médiathèque de Saumur Maine-et-Loire, Saumur Star Wars entre mythe et réalité Médiathèque de Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Star Wars entre mythe et réalité samedi 09 octobre

Médiathèque de Saumur. Entrée libre Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00 à 16h30 La saga cinématographique Star Wars a eu un succès considérable. Elle met en scène des technologies futuristes qui, à l’évidence, dépassent largement les nôtres. Pourtant certaines scènes ont un air de déjà-vu. Est-il possible de faire la part de la science et de la fiction, du rêve et de la réalité ?

En utilisant les outils de la physique pour décrypter certaines scènes du film, le conférencier Roland Lehoucq encourage son auditoire à mener l’enquête : quelle pourrait-être la nature de la Force qu’utilisent les chevaliers Jedi ? Comment construire un sabre-laser ? Comment se déplace les vaisseaux interstellaires ? Ou se trouve la planète Tatooine ?

Cette conférence a pour but de se servir d’une œuvre de fiction connue de tous pour parler de la physique de manière ludique. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Médiathèque de Saumur Rue Célestin Port 49400 Saumur organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr

