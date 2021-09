Sarreguemines Médiathèque de Sarreguemines Moselle, Sarreguemines En mode Festif … Médiathèque de Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

En mode Festif … Médiathèque de Sarreguemines, 8 octobre 2021, Sarreguemines. Fête de la science 06 – 08 octobre

Médiathèque de Sarreguemines Lycée Henri Nominé. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00 Le lycée Henri Nominé de Sarreguemines organise pour la 5ème édition la FETE de la SCIENCE dans le cadre de la Médiathèque de Sarreguemines, notre partenaire.

Les élèves du lycée en mode « festif » présenteront au public le fruit de leurs recherches et expériences. Ils deviendront alors, nos experts, le temps de ces trois journées.

« Festif » pour se donner l’occasion d’explorer toutes les question scientifiques autour de la fête ou encore bien d’autres thèmes : Se documenter, expérimenter, se forger son opinion et participer au débat afin de prendre des décisions qui transformeont notre manière de nous alimenter, communiquer, nous déplacer,… en citoyens engagés. Grand Est>Moselle

