mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30 Les jeunes seront invités a menés une enquête et découvrir le métier de la police scientifique.

Empreintes digitales, extraction d’ADN, relevé de poudre et expériences pour trouver la clé du mystère. Île-de-France>Essonne

Médiathèque de Saclay 5 bis Rue de Palaiseau 91400 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ Médiathèque de Saclay

