Atelier “A la découverte de la biodiversité” Médiathèque de Pont-Aven, 6 octobre 2021, Pont-Aven. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque de Pont-Aven OCEANOPOLIS – BREST. Entrée libre En présentiel Scolaires. Quelle est la différence entre vivant et non vivant ? Comment les insectes s’y prennent-ils pour polliniser les fleurs ? Qui mange qui ? Tous les insectes à rayures piquent-ils ? Autant de jeux et d’expériences qui emmèneront le jeune public à la découverte de la biodiversité en s’amusant. Bretagne>Finistère

Médiathèque de Pont-Aven 7 Rue Paul Sérusier 29930 Pont-Aven 29930 organisateur : http://www.oceanopolis.com Médiathèque de Pont-Aven

