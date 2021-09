Pierrevert Médiathèque de Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert Les vaccins à quoi ça sert ? Médiathèque de Pierrevert Pierrevert Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

jeudi 07 octobre – 18h00 à 19h30 Bernard Binetruy reviendra sur les principaux thèmes abordés dans l’exposition “Les vaccins à quoi ça sert ? ” proposée par l’INSERM à la médiathèque de Pierrevert, qui vise à informer le public de la manière la plus objective possible quant à l’historique du vaccin, son principe et ses perspectives mais également sur le débat qui est en cours depuis un angle extérieur. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Médiathèque de Pierrevert Cours de la Libération, 04860 Pierrevert

