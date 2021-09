Annecy Médiathèque de Novel Annecy, Haute-Savoie Atelier “Halloween” Médiathèque de Novel Annecy Catégories d’évènement: Annecy

samedi 09 octobre – 10h30 à 12h00 Cet atelier thématique explore plusieurs disciplines scientifiques pour que les participants réalisent des expériences uniquement sur les monstres et sur de curieuses matières.

Ils créent un marécage chimique, font déborder le cerveau d’une citrouille, observent un surprenant mélange prendre vie grâce aux sons, font décoller des mini-fusées fantômes ou encore fabriquent un serpent de feu. Autant d’expériences étranges pour se faire peur… en toute sécurité ! Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

