mercredi 06 octobre – 18h15 30 min pour découvrir comment les sciences conditionnent notre pensée, comment nos croyances peuvent être modifiées par les connaissances scientifiques.

Rencontre découverte avec Aurélien Baradel, Médecin spécialiste en médecine générale et diplômé du Diplôme Universitaire “Biologie de l’évolution et médecine” dispensé à l’Université Lyon 1 : https://bem-univ.fr/. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Médiathèque de Nantua 32 Rue du Docteur Grezel 01130 Nantua

