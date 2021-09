Nantua Médiathèque de Nantua Ain, Nantua Apprenez à programmer et piloter le robot “Thymio” ! Médiathèque de Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h00 “Apprivoisez et programmez le robot “Thymio” afin qu’il effectue les missions que la médiatrice scientifique vous donnera : éviter des obstacles, suivre une ligne ou encore dessiner des formes géométrique !”

A partir de 8 ans, gratuit et ouvert à tous sur inscription préalable au 04 74 75 19 46 Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Médiathèque de Nantua 32 Rue du Docteur Grezel 01130 Nantua 01130 organisateur : http://mediatheque.nantua.fr/search.php?action=Accueil Médiathèque de Nantua

