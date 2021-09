Nantua Médiathèque de Nantua Ain, Nantua La Science Taille XX Elles – expo et rencontres Médiathèque de Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nantua

La Science Taille XX Elles – expo et rencontres Médiathèque de Nantua, 9 octobre 2021, Nantua. Fête de la science 05 – 09 octobre

Médiathèque de Nantua Médiathèque de Nantua. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Elles travaillent dans des laboratoires de la région, ont des statuts différents (ingénieure, enseignante-chercheuse, chercheuse, etc.) et exercent dans des disciplines diverses. A travers une série de 20 portraits photographiques et décalés, découvrez les parcours de ces femmes qui, dans leur diversité et bien

que peu visibles, font vivre la recherche. Une belle manière de se rendre compte de toutes les carrières possibles dans la recherche, quel que soit son genre et son niveau d’étude !

Des rencontres avec des femmes scientifiques sont également organisées à l’Espace Malraux et à la Médiathèque. En savoir plus : mediatheque.nantua.fr Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Médiathèque de Nantua 32 Rue du Docteur Grezel 01130 Nantua 01130 organisateur : http://mediatheque.nantua.fr/search.php?action=Accueil Médiathèque de Nantua

Détails Catégories d’évènement: Ain, Nantua Autres Lieu Médiathèque de Nantua Adresse 32 Rue du Docteur Grezel 01130 Nantua Ville Nantua lieuville Médiathèque de Nantua Nantua