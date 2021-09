Mourmelon-le-Grand Médiathèque de Mourmelon-le-Grand Marne, Mourmelon-le-Grand Les lampes et les pinceaux Médiathèque de Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Catégories d’évènement: Marne

Mourmelon-le-Grand

Les lampes et les pinceaux Médiathèque de Mourmelon-le-Grand, 2 octobre 2021, Mourmelon-le-Grand. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de Mourmelon-le-Grand Médiathèque de Mourmelon-le-Grand. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 La médiathèque de Mourmelon-le-Grand vous propose de participer à un atelier lampes et pinceaux avec les Archéotrucs. Au travers de cette animation, vous découvrirez comment on vivait au Paléolithique et vous réaliserez deux objets de la vie courante à cette époque : une lampe en argile pour transporter le feu et un pinceau utile à la décoration d’abri sous roche.

Samedi 2 octobre à 10h00.

Sur inscription, dès 9 ans. Grand Est>Marne

Médiathèque de Mourmelon-le-Grand 4 Rue du Maréchal Foch 51400 Mourmelon-le-Grand 51400 organisateur : https://mourmelon-le-grand-pom.c3rb.org/ Médiathèque de Mourmelon-le-Grand

Détails Catégories d’évènement: Marne, Mourmelon-le-Grand Autres Lieu Médiathèque de Mourmelon-le-Grand Adresse 4 Rue du Maréchal Foch 51400 Mourmelon-le-Grand Ville Mourmelon-le-Grand lieuville Médiathèque de Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand