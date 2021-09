Mourmelon-le-Grand Médiathèque de Mourmelon-le-Grand Marne, Mourmelon-le-Grand Le travail des métaux – Le repoussé Médiathèque de Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Catégories d’évènement: Marne

samedi 02 octobre – 14h00 La médiathèque de Mourmelon-le-Grand vous propose de participer à un atelier pour découvrir la métallurgie chez les Celtes avec les Archéotrucs. Grâce notamment aux tombes princières monumentales vous en apprendrez plus sur cette époque et vous expérimenterez le travail au repoussé pour décorer des plaques de métal.

Samedi 2 octobre à 14h00.

