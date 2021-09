Mouans-Sartoux Médiathèque de Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes, Mouans-Sartoux Decouverte du ciel sous un planétarium numérique Médiathèque de Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Fête de la science 09 octobre

Médiathèque de Mouans-Sartoux Katia CANANZI-MATHIAS. Entrée libre En présentiel Scolaires. Notre planétarium numérique permet de projeter le ciel sous son dôme gonflable de 5m de diamètre. En plus de découvrir les différentes constellations, la position et le mouvement des planètes de notre Système Solaire, vous pourrez les approcher pour en découvrir l’aspect physique et leur environnement proche. Vous pourrez aussi plonger au coeur des objets du ciel profond comme les nébuleuses diffuses, planétaires, les amas ouverts ou globulaires ou les galaxies qui peuplent l’Univers. Le voyage à la découverte des constellations les plus connues s’accompagnera des légendes de la Mythologie auxquelles elles sont intimement liées. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Médiathèque de Mouans-Sartoux 201 avenue de Cannes 06370 Mouans-Sartoux 06370 organisateur : http://www.pstj.fr/ Médiathèque de Mouans-Sartoux

