Orsay médiathèque de Mondétour Essonne, Orsay Le savant fait son show médiathèque de Mondétour Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Le savant fait son show médiathèque de Mondétour, 8 octobre 2021, Orsay. Fête de la science 08 octobre

médiathèque de Mondétour Médiathèque de Mondétour. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 20h00 Les enfants sont invités dans le laboratoire d’un célèbre Savant !

Espiègle et taquin, il lancera des défis et fera découvrir ses potions très spéciales à tous les visiteurs ébahis. Les enfants sont invités à participera la folie scientifique de notre savant, qui tentera de leur expliquer des notions complexes de physique et de chimie par la manipulation.

Entre explosions de couleurs, expériences surprenantes et fumées étranges, les enfants voyagent dans le monde extraordinaire de la science. Île-de-France>Essonne

médiathèque de Mondétour Place Pierre Lucas 91400 Orsay 91400 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com/ médiathèque de Mondétour

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu médiathèque de Mondétour Adresse Place Pierre Lucas 91400 Orsay Ville Orsay lieuville médiathèque de Mondétour Orsay