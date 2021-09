Meyrargues Médiathèque de Meyrargues Bouches-du-Rhône, Meyrargues Sur le sentier botanique des émotions, balade sensorielle et scientifique à la découverte de la botanique Médiathèque de Meyrargues Meyrargues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Médiathèque de Meyrargues Médiathèque de Meyrargues. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le monde végétal regorge de formes, de couleurs, d’arômes et de textures qui sont la carte d’identité des plantes et le casse-tête des botanistes.

Cette extraordinaire richesse esthétique et olfactive est souvent ignorée alors qu’elle est à portée de main, dans notre environnement proche.

A l’occasion d’une balade sensorielle, nous adopterons la posture du chercheur qui doit faire la part belle à son sens de l’observation (mais pas seulement).Les plantes révèlent alors leur propre langage.

Certaines, crochues, urticantes, semblent agressives, tandis que d’autres, gorgées de poison ou de lait brûlant nous tiennent à distance en inspirant la peur ou le respect.

Les corolles des fleurs nous émerveillent de leurs charmants costumes bigarrés, et les grands arbres éveillent en nous des émotions contraires entre tristesse et plénitude.

Cette balade invite le chercheur en herbe à utiliser ses perceptions pour décrire et “faire parler” les végétaux, pour ensuite les traduire dans le langage de la science, où chaque fleur a un nom secret. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

