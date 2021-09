Meyrargues Médiathèque de Meyrargues Bouches-du-Rhône, Meyrargues Jeux, test et quizz ! Médiathèque de Meyrargues Meyrargues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Meyrargues

Jeux, test et quizz ! Médiathèque de Meyrargues, 2 octobre 2021, Meyrargues. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de Meyrargues Médiathèque de Meyrargues. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Venez enrichir votre culture scientifique, satisfaire votre curiosité et découvrir à votre tour des phénomènes scientifiques dans différents domaines de manière ludique et enthousiaste. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Médiathèque de Meyrargues 17 Cours des Alpes 13650 organisateur : Médiathèque de Meyrargues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Meyrargues Autres Lieu Médiathèque de Meyrargues Adresse 17 Cours des Alpes Ville Meyrargues lieuville Médiathèque de Meyrargues Meyrargues