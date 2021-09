Meyrargues Médiathèque de Meyrargues Bouches-du-Rhône, Meyrargues Recherche à risque Médiathèque de Meyrargues Meyrargues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Meyrargues

Recherche à risque Médiathèque de Meyrargues, 2 octobre 2021, Meyrargues. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de Meyrargues Médiathèque de Meyrargues. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 18h30 “Vous êtes un groupe de survivants reclus dans cette bibliothèque, suite à la contamination de l’air extérieur. Vous êtes bloqués là. Impossible de survivre au-delà de ces murs ! C’est alors que vous découvrez des affaires. Les affaires d’une scientifique qui semblait sur le point de trouver un remède…Et elle reste introuvable. C’est sans doute la dernière chance de sauver l’humanité ENTIÈRE ! Saurez-vous décrypter et récupérer tout son travail avant l’évacuation en urgence de la ville?»

À l’occasion de la Fête de la science, venez participer à un escape game dans votre Médiathèque.

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et votre esprit d’analyse pour marcher dans les pas d’une chercheuse disparue. Mais attention,vous n’aurez qu’une heure… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi !

Durée : 1h de jeu.

Gratuit, sur inscription.

Nombre de participants : 2 à 6 joueurs, à partir de 14ans Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Médiathèque de Meyrargues 17 Cours des Alpes 13650 organisateur : Médiathèque de Meyrargues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Meyrargues Autres Lieu Médiathèque de Meyrargues Adresse 17 Cours des Alpes Ville Meyrargues lieuville Médiathèque de Meyrargues Meyrargues