Fête de la science 01 octobre

"Toutes les grandes découvertes sont faites par ceux qui laissent leurs émotions devancer leurs idées." Mayer et Salovey

Notre histoire est marquée par de nombreuses découvertes anodines comme structurantes. Quelle que soient leurs répercussions sur notre quotidien, ces découvertes nous fascinent, nous intriguent, nous surprennent… jouent avec nos émotions, nous font vibrer !

Venez donc jouer avec vos émotions en expérimentant autour de découvertes étonnantes.

Activités gratuites et libre d'accès, à partir de 7 ans.

