lundi 04 octobre – 16h00 Cet atelier de découverte ludique et d’initiation à l’impression 3D développe les étapes de découverte et d’appréhension d’un objet :

– le passage du réel au virtuel

– les outils de création et de manipulation des objets

– la préparation à l’impression 3D

– l’utilisation d’une imprimante 3D.

Il apporte une réponse aux interrogations telles que : qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qu'un objet virtuel, qu'est-ce qu'une forme, qu'est-ce qu'une matière, pourquoi différentes matières, comment créer un objet virtuel, les outils de création,etc. permettant la découverte de la création virtuelle d'objets.

Médiathèque de Meyrargues 17 Cours des Alpes 13650 organisateur : Médiathèque de Meyrargues

