Place aux découvertes scientifiques Médiathèque de Limonest, 2 octobre 2021, Limonest. Fête de la science 02 octobre

samedi 02 octobre – 14h00 Qu’est-ce que la démarche d’investigation? Comment s’y prendre pour faire une expérience? Observer, faire des hypothèses, tester: voici les étapes à connaître. A vous de manipuler, expérimenter et surtout n’ayez pas peur de vous tromper! Une seule devise: interdit de ne pas toucher! Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

