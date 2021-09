Figeac Médiathèque de l'Astrolabe Figeac, Lot A la découverte du lichen Médiathèque de l’Astrolabe Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

A la découverte du lichen Médiathèque de l’Astrolabe, 9 octobre 2021, Figeac. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque de l’Astrolabe Olivier Fournier. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 17h00 Joël Boustie, directeur du laboratoire de Pharmacognosie et de Mycologie de la faculté de Pharmacie de Rennes, est passionné par le monde des lichens. Venez à sa rencontre, il vous convertira ! Occitanie>Lot

Médiathèque de l’Astrolabe Astrolabe Grand-Figeac 2 boulevard Pasteur 46100 Figeac 46100 organisateur : Médiathèque de l’Astrolabe

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Médiathèque de l'Astrolabe Adresse Astrolabe Grand-Figeac 2 boulevard Pasteur 46100 Figeac Ville Figeac lieuville Médiathèque de l'Astrolabe Figeac