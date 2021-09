Roquebrune-sur-Argens Médiathèque de la Bouverie Roquebrune-sur-Argens, Var LA NATURE, C’EST QUOI ? Médiathèque de la Bouverie Roquebrune-sur-Argens Catégories d’évènement: Roquebrune-sur-Argens

Var

mercredi 06 octobre – 13h30 Sous forme de promenade multigénérationnelle, les parents et grands-parents sont les bienvenus ! Nous ferons deux arrêts pour nous interroger sur la place de la nature dans notre vie. Pourquoi certaines personnes dédient leur vie à la protection de la nature, alors que d’autres la détruisent ? Cet atelier est accessible à tous.

Places limitées sur réservation. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque de la Bouverie Boulevard des Arbousiers, 83520, Roquebrune-sur-Argens 83520 organisateur : Médiathèque de la Bouverie

