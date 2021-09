Roquebrune-sur-Argens Médiathèque de la Bouverie Roquebrune-sur-Argens, Var ENIGMA BOTANICA Médiathèque de la Bouverie Roquebrune-sur-Argens Catégories d’évènement: Roquebrune-sur-Argens

Var

ENIGMA BOTANICA Médiathèque de la Bouverie, 2 octobre 2021, Roquebrune-sur-Argens. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de la Bouverie Médiathèque de Roquebrune-sur-Argens. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h30 à 20h00

samedi 02 octobre – 20h00 à 21h30 Les joueurs sont des descendants d’une famille de botanistes français : la famille De Jussieu. Ils sont réunis aujourd’hui dans l’ancien cabinet d’Antoine De Jussieu, médecin Botaniste du 18ème siècle reconnu pour avoir entre autres, expérimenté l’effet de certaines plantes contre les fièvres.

La salle regorge de plein de trésors poussiéreux mais le cabinet va être détruit en même temps que le bâtiment dans 60 minutes !

Sur inscription, à partir de 11 ans accompagnés par les parents par équipe de 5 pour une durée de 1h (prévoir 1h30 sur place) Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque de la Bouverie Boulevard des Arbousiers, 83520, Roquebrune-sur-Argens 83520 organisateur : Médiathèque de la Bouverie

Détails Catégories d’évènement: Roquebrune-sur-Argens, Var Autres Lieu Médiathèque de la Bouverie Adresse Boulevard des Arbousiers, 83520, Roquebrune-sur-Argens Ville Roquebrune-sur-Argens lieuville Médiathèque de la Bouverie Roquebrune-sur-Argens