Clermont-Ferrand Médiathèque de Jaude Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Vivre ensemble : une utopie ? Médiathèque de Jaude Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Vivre ensemble : une utopie ? Médiathèque de Jaude, 2 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de Jaude astu’sciences. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00 Les Petits Débrouillards Auvergne-Rhône-Alpes

Médiathèque de Jaude, Clermont-Ferrand



Qu’est ce qui nous amène à avoir des préjugés ? Des stéréotypes ? Et si l’être humain était conditionné pour avoir ces aprioris ? A l’aide d’activités, expérimentez le fonctionnement du cerveau humain et discutez-en.

A partir de 12 ans – Durée : 1h30 – Inscription à la médiathèque de Jaude ou au 04 63 66 95 00 Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Médiathèque de Jaude 9 Place Louis Aragon 63000 Clermont-Ferrand 63100 organisateur : http://www.astusciences.org/ Médiathèque de Jaude

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Médiathèque de Jaude Adresse 9 Place Louis Aragon 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Médiathèque de Jaude Clermont-Ferrand