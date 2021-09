Collonges-au-Mont-d'Or Médiathèque de Collonges au Mont d'Or Collonges-au-Mont-d'Or, Rhône Atelier récupération de batteries Médiathèque de Collonges au Mont d’Or Collonges-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Collonges-au-Mont-d'Or

samedi 09 octobre – 10h00 Donnez une seconde vie aux batteries lithium de vos ordinateurs! Pendant deux heures, la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or propose un atelier animé par un intervenant de “l’Atelier du Zéphyr” . Il vous apprend à fabriquer une batterie externe à partir de cellules lithium recyclées. Matériel fourni. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or 1 Chemin de l’Ecully 69660 Collonges-au-Mont-d’Or 69660 organisateur : https://reseau-rebond.fr/collonges-au-mont-d-or Médiathèque de Collonges au Mont d’Or

