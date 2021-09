Colleville-Montgomery Médiathèque de Colleville-Montgomery Calvados, Colleville-Montgomery Escape Game : Panique à la bibliothèque Médiathèque de Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Escape Game : Panique à la bibliothèque Médiathèque de Colleville-Montgomery, 9 octobre 2021, Colleville-Montgomery. Fête de la science 02 – 09 octobre

Médiathèque de Colleville-Montgomery Médiathèque de Colleville-Montgomery. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30

mercredi 06 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 10h30 Lancé en 2018 en accompagnement de la diffusion du livre “25 vraies fausses idées reçues”, l’escape game fait appel au sens de l’observation, à la capacité de collaboration et à l’esprit critique des joueur·se·s.

Engagé·e·s dans une équipe des services secrets, elles et ils devront retrouver Clara, leur collègue disparue alors qu’elle récoltait dans votre bibliothèque les dernières preuves pour faire tomber un groupe très dangereux, les Obscurantes. Les seuls indices qu’ils ont en leur possession : un message qu’elle a enregistré juste avant sa disparition et une enveloppe. Il leur faudra aller vite pour achever ce défi ! Normandie>Calvados

