samedi 02 octobre – 14h30 à 15h00

samedi 02 octobre – 15h30 à 16h00

samedi 02 octobre – 16h30 à 17h00 Un spectacle de la compagnie Exobus.

A la médiathèque de Châteaudun, le 2 octobre 2021.

Trois séances de 30 minutes à 14h30, 15h30, 16h30.

Renseignements au 02.37.45.23.54.

Les objets et les mots sont détournés au profit de l’imaginaire et d’une sensibilisation à l’impact de nos comportements sur la nature.

Le thème de la nature sera poursuivi lors de l’exposition “L’Arbre de vie” de l’Ecole des Beaux-arts de Châteaudun, du 21 au 30 octobre 2021, dans le hall de la médiathèque. Par delà le symbole mythologique de la renaissance, l’arbre est aussi l’expression de la nature à préserver. Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

