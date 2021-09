Cazères Médiathèque de Cazères Cazères, Haute-Garonne 3,2,1…Voyage dans l’espace ! Médiathèque de Cazères Cazères Catégories d’évènement: Cazères

samedi 09 octobre – 14h00 Vous êtes plutôt tête dans les étoiles ?! Le compte à rebours commence, le décollage est imminent ! Bienvenu à ce passionnant voyage dans l’espace…

Comment fonctionnent les éclipses ? Qu’est qu’une constellation d’étoiles ? Connaissez-vous vraiment notre système solaire ? Le temps d’une après-midi, la médiathèque de Cazères accueille aux doctorants en astrophysique de l’association UniverSCiel pour répondre à ces questions et bien d’autres.

Au programme, présentations, ateliers construction de maquettes et exploration de Mars en VR !

Médiathèque de Cazères Place de l'Hotel de Ville 31220 Cazères

