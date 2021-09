Casseneuil Médiathèque de Casseneuil Casseneuil, Lot-et-Garonne Mais ça date de quand ces trucs ? Médiathèque de Casseneuil Casseneuil Catégories d’évènement: Casseneuil

Mais ça date de quand ces trucs ? Médiathèque de Casseneuil, 2 octobre 2021, Casseneuil.

Médiathèque de Casseneuil La Compagnie des Crom. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h15

samedi 02 octobre – 11h00 Un cabinet de curiosités préhistorique à explorer et à dater. L’atelier propose de “faire parler” des os, des outil en pierre… en réfléchissant comment les scientifiques donnent un âge à tous ces vestiges. Datation au carbone 14, chronologie relative, dendrochronologie seront donc mis à contribution.

Pour des questions d'accueil et en respecte des gestes barrières, deux créneaux sont proposés avec 6 participants chacun.

