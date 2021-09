Escape Game Panique dans la bibliothèque Médiathèque de Carentan-les-Marais, 6 octobre 2021, Carentan-les-Marais.

Fête de la science 02 – 06 octobre

Médiathèque de Carentan-les-Marais Chantelot Sabine. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h00

mercredi 06 octobre – 18h00

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature va plonger tous les curieux et curieuses dans le monde de la recherche scientifique, au cœur d’une histoire immersive alliant intrigue et suspense pour découvrir un univers inconnu et risqué.

Cet escape game pédagogique accompagne la diffusion du livre “25 vraies fausses idées reçues”. Ce livre est le fil conducteur de l’escape game et les joueur·se·s devront s’aider de son contenu pour résoudre plusieurs énigmes.

Chaque session de jeu se fait en équipe, de 3 à 5 joueurs maximum, et à partir de 11 ans.

Normandie>Manche

Médiathèque de Carentan-les-Marais Square Hervé Mangon 50500

organisateur : Médiathèque de Carentan-les-Marais