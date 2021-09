Bures-sur-Yvette Médiathèque de Bures sur Yvette Bures-sur-Yvette, Essonne Le monde des abeilles Médiathèque de Bures sur Yvette Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

samedi 02 octobre – 16h30 L’abeille domestique vit en colonies et a développé un système social très complexe dans lequel le rôle de chaque membre est bien défini. Afin de maintenir la cohésion de la colonie et permettre une telle organisation sociale, les abeilles ont développé un système de communication complexe. Elles utilisent pour cela des composés odorants spécifiques appelés phéromones. Dans le laboratoire EGCE situé sur le campus CNRS de Gif-sur-Yvette, des scientifiques étudient différentes phéromones émises par les abeilles. Dans le cadre de sa thèse Julia Mariette s’intéresse tout particulièrement à la communication entre les mâles et la reine lors de la reproduction. Île-de-France>Essonne

Médiathèque de Bures sur Yvette 3 Impasse de la Station 91440 Bures-sur-Yvette 91440 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com Médiathèque de Bures sur Yvette

