BILBOK dans les étoiles en jeux Médiathèque de Bras, 2 octobre 2021, Bras.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque de Bras BILBOK.

samedi 02 octobre – 14h00

Nous proposons cette année d’organiser un parcours scientifique : sur la thématique de l’Espace :

« BILBOK dans les étoiles : A la conquête de l’Espace, parcours découverte »

Partons à la découverte de l’Espace à travers différents événements ; que l’on soit sportif, aventurier, gamers, détective, ou tout simplement curieux vous trouverez bien une activité qui vous ressemble ! Retrouvez nous sur les différents événements.

*Pour les gamers : 2 possibilités :

-Rejoignez-nous autour du jeu Among us (Among Us (littéralement en anglais Parmi nous) est un jeu vidéo d’ambiance multijoueur en ligne développé et édité par le studio InnerSloth.. Chaque joueur incarne un des membres de l’équipage d’un vaisseau spatial, chacun pouvant être soit un équipier, soit un imposteur. L’objectif pour les membres d’équipage est d’identifier les imposteurs et de les éliminer tout en accomplissant des tâches dans le vaisseau, tandis que l’objectif des imposteurs est de tuer tous les équipiers sans être identifié

-Rejoignez-nous pour jouer à des jeux plateaux thématique « conquête spatiale »,…

Médiathèque de Bras Route de Brignoles 83149 Bras 83149

organisateur : https://bilbok83.fr/ Médiathèque de Bras