L’univers (in)visible Médiathèque de Bras, 6 octobre 2021, Bras. Fête de la science 02 – 06 octobre

Médiathèque de Bras BILBOK. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 16h30 à 18h00

mercredi 06 octobre – 16h30 Nous proposons cette année d’organiser un parcours scientifique : sur la thématique de l’Espace :

« BILBOK dans les étoiles : A la conquête de l’Espace, parcours découverte »

Partons à la découverte de l’Espace à travers différents événements ; que l’on soit sportif, aventurier, gamers, détective, ou tout simplement curieux vous trouverez bien une activité qui vous ressemble ! Retrouvez nous sur les différents événements.

Pour les curieux, venez participer à la conférence du Brassois, Emmanuel Nezri, chercheur au CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque de Bras Route de Brignoles 83149 Bras 83149 organisateur : https://bilbok83.fr/ Médiathèque de Bras

