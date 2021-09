Vannes Médiathèque de Beaupré-Tohannic Morbihan, Vannes Les constellations imaginaires Médiathèque de Beaupré-Tohannic Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Les constellations imaginaires Médiathèque de Beaupré-Tohannic, 6 octobre 2021, Vannes. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque de Beaupré-Tohannic Médiathèques de Vannes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h30 à 12h00 Au programme : jeux d’ombre et de lumière, exploration des qualités plastiques de la nuit, découverte de la photographie* et travail en grand format !



* découverte d’une technique de photographie : le rayogramme Bretagne>Morbihan

Médiathèque de Beaupré-Tohannic 56 Avenue du Général Delestraint 56000 Vannes 56000

