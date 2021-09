Fougères Médiathèque communautaire La Clairière Fougères, Ille-et-Vilaine Abracadabra, ADN te voilà! Médiathèque communautaire La Clairière Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Abracadabra, ADN te voilà! Médiathèque communautaire La Clairière, 2 octobre 2021, Fougères. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque communautaire La Clairière Espace des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h30 Dans les années 1950, les chercheurs ont découvert que dans nos cellules, il existait un petit élément, appelé « ADN » contenant toutes informations nécessaires au fonctionnement d’un organisme et qui est transmis de génération en génération. Mais à quoi peut bien ressembler cette super molécule ? Abracadabra, et si nous le faisions apparaître ? Bretagne>Ille-et-Vilaine

Médiathèque communautaire La Clairière 2 Esplanade des Chaussonnieres 35300 Fougères 35300 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Médiathèque communautaire La Clairière

Détails Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque communautaire La Clairière Adresse 2 Esplanade des Chaussonnieres 35300 Fougères Ville Fougères lieuville Médiathèque communautaire La Clairière Fougères