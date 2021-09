Sciences en médiathèques Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux, 9 octobre 2021, Beaucamps-le-Vieux.

Fête de la science 01 – 09 octobre

Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux CC2SO. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 09h00

samedi 02 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00

La science est à l’honneur dans cinq médiathèques de notre réseau. Sur des thématiques différentes, vous pourrez découvrir, apprendre et partager autour des sciences et de ceux qui la font.

La grande exposition interactive “Croc’expo, les fruits les légumes et moi” qui s’adresse à des publics de 3 ans jusqu’aux adultes sera répartie sur deux lieux (Beaucamps le Vieux et à Poix de Picardie). Airaines vous proposera de réfléchir sur la problématique des déchets et de leur gestion. L’archéologie sera traitée à Beaucamps le Vieux tandis que la chimie et la robotique animeront la médiathèque de Conty. A Oisemont, la Terre sera au centre des ateliers et de l’exposition cette année.

L’escape game “Recherche à risque” sera organisé le vendredi 1er octobre à 20h30 en simultané avec les médiathèques d’Airaines, de Beaucamps le Vieux, Conty et Poix de Picardie.

Hauts-de-France>Somme

Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux 3 Rue de la Poste 80430 Beaucamps-le-Vieux 80430

organisateur : https://www.cc2so.fr/ Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux