Oisemont Médiathèque communautaire Oisemont, Somme Chère planète Terre Médiathèque communautaire Oisemont Catégories d’évènement: Oisemont

Somme

Chère planète Terre Médiathèque communautaire, 9 octobre 2021, Oisemont. Fête de la science 01 – 09 octobre

Médiathèque communautaire CC2SO. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 09h00

samedi 02 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Autour de l’exposition « Les mouvements de la Terre », la médiathèque de Oisemont propose pour les scolaires de maternelle des ateliers pour fabriquer une planète Terre et ainsi apprendre à mieux la connaître.

– mardi 5 de 9h30 à 11h30 pour les MS

– vendredi 8 de 9h30 à 11h30 pour les GS



Pour les petits curieux un autre atelier leur permettra de fabriquer un propulseur à réaction.

Rendez-vous mercredi 6 octobre de 14h à 16h à partir de 6 ans Hauts-de-France>Somme

Médiathèque communautaire 8 Rue de la Commanderie 80140 Oisemont 80140 organisateur : https://www.cc2so.fr/ Médiathèque communautaire

Détails Catégories d’évènement: Oisemont, Somme Autres Lieu Médiathèque communautaire Adresse 8 Rue de la Commanderie 80140 Oisemont Ville Oisemont lieuville Médiathèque communautaire Oisemont