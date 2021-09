Airaines Médiathèque communautaire Airaines, Somme Prenons soin de notre planète Médiathèque communautaire Airaines Catégories d’évènement: Airaines

Prenons soin de notre planète Médiathèque communautaire, 9 octobre 2021, Airaines. Fête de la science 01 – 09 octobre

Médiathèque communautaire CC2SO. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 09h00

samedi 02 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Exploitation de l’exposition : Trop de déchets dans nos poubelles !

Pour compléter l’exposition nous proposerons un « Après-midi des sciences » avec des ateliers scientifiques à partir de récupération :

– découverte du système Makey Makey

– fabrication d’un kaléidoscope



L’escape game “Recherche à risque” sera organisé le vendredi 1er octobre à 20h30 en simultané avec les médiathèques de Beaucamps le Vieux, Conty et Poix de Picardie. Hauts-de-France>Somme

Médiathèque communautaire 2 Rue Jules André 80270 Airaines 80270 organisateur : https://www.cc2so.fr/ Médiathèque communautaire

