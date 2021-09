Poix-de-Picardie Médiathèque communautaire Poix-de-Picardie, Somme Croc’expo : les fruits les légumes et moi Médiathèque communautaire Poix-de-Picardie Catégories d’évènement: Poix-de-Picardie

Somme

Croc’expo : les fruits les légumes et moi Médiathèque communautaire, 9 octobre 2021, Poix-de-Picardie. Fête de la science 01 – 09 octobre

Médiathèque communautaire CC2SO. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 09h00

samedi 02 octobre – 09h00

lundi 04 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Exploitation de l’exposition interactive Croc’expo crée par Cité nature (Prix Diderot 2018 décerné par l’AMCSTI).Cette exposition présentée en deux parties de 50 m2 chacune dans deux lieux comporte 3 niveaux de lecture qui permettent de s’adresser au 3/6 ans, 6/12 ans et 12 ans et plus. Elle aborde le thème des fruits et des légumes d’une manière transversale : du potager au marché, de la boîte de conserve aux légumes frais, de la transformation à la consommation, sans oublier la santé…



Pour compléter l’exposition deux ateliers autour de la thématique sont proposés :

– mercredi 6 de 15h à 16h30 à partir de 6 ans

– vendredi 8 de 17h à 18h à partir de 4 ans



L’escape game »Recherche à risque » sera organisé le vendredi 1er octobre à 20h30 en simultané avec les médiathèques d’Airaines, de Beaucamps le Vieux et Conty. Hauts-de-France>Somme

Médiathèque communautaire 26 Rue du Viaduc 80290 Poix-de-Picardie 80290 organisateur : https://www.cc2so.fr/ Médiathèque communautaire

