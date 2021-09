La ressource solaire par Philippe Blanc Mines ParisTech (SCOLAIRES) Médiathèque Colette de Valbonne Sophia Antipolis, 1 octobre 2021, Valbonne.

La filière solaire est essentielle pour l’avenir des ressources énergétiques et le besoin d’ingénieurs dans ce domaine est important. Pour les collégiens et lycéens, Philippe Blanc fera un état des lieux du potentiel solaire et de son exploitation dans le monde, en France et plus particulièrement dans les Alpes Maritimes, afin de comprendre l’enjeu de cette ressource renouvelable et partagée. Il parlera également de son parcours de chercheur et des émotions rencontrées lors de ses recherches qui pourraient susciter des vocations.

