mercredi 06 octobre – 10h30 Nous vous proposons de réaliser un dessin avec les techniques qu’utilisaient les hommes préhistoriques. Soit, il gravaient la roche avec une pierre, du bois dur ou un morceau d’os. Soit, ils dessinaient et peignaient avec du noir et de l’ocre.

A partir de 6 ans et sur inscription, places limitées.

