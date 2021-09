Montpellier Médiathèque centrale Emile Zola Hérault, Montpellier Apprends en t’amusant ! avec Les Petits Débrouillards Médiathèque centrale Emile Zola Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h30 Sais-tu que le fromage le plus vieux a été découvert il y a 3 200 ans ? Dingue n’est-ce pas ? Pour en apprendre plus, rejoins Les Petits Débrouillards au secteur Jeunesse de la médiathèque centrale Émile Zola. Au rendez-vous, expériences scientifiques et ludiques, qui te laisseront sans voix ! Pour les 8/12 ans. Occitanie>Hérault

