Pirouettes cosmiques Médiathèque Avenir, 2 octobre 2021, Drancy. Fête de la science 02 octobre

samedi 02 octobre – 14h30 à 16h00

samedi 02 octobre – 14h30 à 16h00 Qu’est-ce vraiment que la lumière ? De quoi sont composées les planètes et comment tournent-elles autour du Soleil ? Grâce à plusieurs expériences scientifiques spécialement conçues pour les enfants, les participants et les participantes feront un voyage dans l’espace, dégusteront des glaces déshydratées comme en mangent les astronautes, et découvriront les forces qui régissent l’univers et notre système solaire. Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Médiathèque Avenir Place de l’Amitié 93700 Drancy 93700 organisateur : Médiathèque Avenir

